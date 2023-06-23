燒烤店燃氣瓶剛更換　供氣公司未及阻爆炸發生

寧夏銀川燒烤店爆炸事故發生前，有員工表示聞到燃氣洩漏，發現液化氣罐閥門壞了，於是派人去買閥門回來自行更換，卻在更換過程中發生爆炸。為燒烤店供氣的公司表示，接到店員致電稱發生洩漏，公司已派員上門，但由於路途較遠未能及時阻止爆炸發生。今次事故預估保險賠付逾1,400萬元人民幣（約1,526萬港元），內媒指首筆賠付款已到位。

為事發燒烤店配送液化氣的寧夏龍江清潔能源公司一名工作人員稱，在爆炸發生前一周（即6月14日），該公司剛替燒烤店換過液化氣。據指，燒烤店店員購買減壓閥後自行安裝，發現依然漏氣，才於事發當晚8時21分致電龍江公司。客服之後通知售後服務人員在晚上8時16分與店員溝通，告知如果漏氣便立即關掉閥門，並派出搶修人員上門。

龍江公司工作人員指出，每次換氣都會用灌滿液化氣的鋼瓶，替換掉原有的空鋼瓶，鋼瓶在不同用戶之間循環使用，爆炸涉及的兩個並非由燒烤店固定使用。工作人員又稱，每次送氣後會對管道連接處做安全檢測，並通過手機把安檢結果錄入公司系統，該公司稍後會將燒烤店的詳細安檢紀錄交給調查組。有燃氣專家表示，減壓閥是保持液化氣瓶出口壓力處於預設範圍的裝置，更換前會先關掉鋼瓶的總開關，不一定會漏氣，可能液化氣當時已洩漏一段時間，遇到火花才引爆。