墓葬發現大量植物包裹　證為2000年前糭子

河南省文物考古研究院周三（21日）公布，考古人員在信陽城陽城遺址八號墓葬內發現大量圓形植物包裹，分析後發現植物葉子內包有糧食，證實是2,000多年前的糉子，是迄今為止內地考古發現的最古老糉子。

八號墓是一座戰國中期的楚國貴族墓葬，平面呈「甲」字形，坐西向東，由墓道和墓室組成，由於所處位置地下水位較高，墓室整體被地下水浸泡，使得圓形包裹千年未腐。在發掘過程中，人員在槨室中後室的木案上，發現大量用葉子包住的圓形包裹，其中40個包裹保存完整，直徑約10至15厘米，厚3至5厘米，由寬大的植物葉子層層包住，由麻繩或者莖稈綑紮，呈現厚圓餅狀。

考古人員通過體視顯微鏡分析發現，40個完整包裹內有39個裏面裝有沒有脫殼、沒有煮過的稻穀，另外一個裝的是黍，即有黏性的大黃米。研究難度之一是判斷用的植物葉子，由於葉子包得很緊，且經長時間埋藏，因此質地已非常脆弱，難以鑑定，在請教農林專家及找來同種類現生葉子比對，最後判斷有關葉子是槲葉。專家指，楚國槲葉包如今端午糉，先民們的飲食痕迹以文物為載體，見證中華飲食文化源遠流長。