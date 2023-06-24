包車司機拒加班　內地遊客深夜被扔意大利街頭

內媒周五（23日）報道，近日有跟團赴歐洲12日遊的內地旅客在網上控訴，深夜被包車司機扔在意大利街頭，一群人無奈站在路邊等了足足一小時。旅行社回應時承認，派車公司臨時出問題而調車，結果因司機不熟路等原因，導致遊客有很不好的感受。至於遊客深夜滯留街頭，旅行社指因司機比較固執，不接受加班，目前已提出補償方案。

涉事遊客在網上投訴，自己不久前跟團去歐洲旅遊有不愉快經歷，包車司機沒等他們，直接開車將行李載走，一團人在深夜被留在意大利街頭，從當地時間晚上9時半等到10時半，旅行社才再派車來接他們回酒店。遊客又指摘司機走錯路，有人提出來，但司機還是執意按錯路走。結果導致他們行程中有些景點沒去，有些景點特別趕，實際與行程計劃嚴重不符。

眾信旅遊其後提出解決方案，強調已在境外盡力解決，除了多次額外支付車費、更換車輛等成本外，亦給遊客額外安排遊覽和節目，車行負責人前往團隊所在地誠摯道歉，另加贈西餐廳套餐和紅酒，取得全團顧客諒解並簽署諒解協議。但隨後司機服務再出問題，回國後遊客發起第二次投訴，旅行社針對司機服務問題賠償團費5%作為補償。