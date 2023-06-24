台便利店名酒遭掉包惹恐慌　化驗證實為水

台灣新北市新莊區一名女子周三（21日）拿着一瓶開過的威士忌回到便利店，表示瓶內裝的並非酒，而是無色無味的透明液體。店員為其退貨後赫然發現，店內另一瓶威士忌和一瓶白蘭地包裝盒被人拆開過。消息在網上引起恐慌，警方隨即將液體送驗，周四（22日）證實液體為水，而毒物反應則待下周檢驗才有結果。

台媒周五（23日）報道，警方接獲通報後立即組成專案小組，扣查涉事的3瓶酒，並在當天送往榮民總醫院臨床毒物科、刑事局檢驗。警方表示，由於連鎖超商、總公司並未接獲恐嚇勒索電話、信件，目前榮總檢驗確認是水，暫時排除是「千面人」事件翻版。警方調閱閉路電視畫面後，發現一名可疑男子，從本月4日開始分3天潛入店內偷取盒裝酒，並在店外置換成另一牌子的酒瓶，再放回店內酒架掩人耳目，研判是一宗盜竊案件，正在循線追查疑犯。

「千面人」事件源於「日本森永千面人事件」，其後台灣台中市於2005年5月有模仿犯出沒，並於便利店貨架上的飲品內注入劇毒氰化物，藉此向生產商勒索錢財，導致1死2傷的慘劇。由於疑犯投毒完畢後都會千方百計改變造型離開現場，因此被稱為「千面人」。