銀川燒烤店爆炸　全市叫停燒烤夜市查隱患

寧夏銀川富洋燒烤店周三（21日）發生燃氣爆炸事故，導致31人死亡，7人受傷。內媒周六（24日）報道，事發至今，銀川正採取多項措施做好善後工作，疏散附近居民，開展傷亡人員家屬心理疏導與安撫工作，全市燒烤、夜市停業，排查整治安全生產隱患。

事故發生後，銀川市積極開展傷員救治，設定寧夏醫科大學總醫院為本次事故傷員救治的定點醫院，建立轉運收治綠色通道。應急管理部周四（22日）調派4名臨床專家和國家衞健委調派2名臨床專家陸續抵達銀川，與地方醫療力量組成聯合專家組，針對每位傷員情況制定「一人一策」救治方案。目前6名住院傷者恢復良好，有人已達到出院標準。

銀川市餐飲烹飪協會一名工作人員表示，目前銀川的很多燒烤店都是採用液化氣爐來進行操作。當地各餐飲單位已接到上級管理部門通知，目前當地的燒烤、夜市全部被要求暫停經營。針對燃氣領域，銀川市各鄉鎮、社區對使用燃氣的餐飲場所開展全面排查整治，對不符合條件、不積極整改問題隱患的燃氣經營者嚴格取締或吊銷燃氣經營許可，並責令停業整改，從嚴監管、從重處罰。