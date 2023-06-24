北京高溫紅色預警持續　或現史上首次40℃「三連擊」

內地高溫天氣持續，中央氣象台周六（24日）上午繼續發布高溫橙色預警，華北、黃淮等地無溫持續有35℃以上。首都北京、天津和河北等地同日最高氣溫達40℃左右，其中北京或出現史上首次40℃「三連擊」，即連續3天出現40℃以上高溫。全國多地亦出現高溫天氣，本月已有46個國家氣象站的單日最高氣溫破歷史極值。

北京仍處於高溫紅色預警中，其中南郊觀像台截至周五（23日）下午4時，最高氣溫達到40.3℃，周四（22日）最高氣溫達41.1℃，成歷史第二高氣溫。截至周五，全市556個氣象監測站中，有240個錄得最高氣溫超過40℃。市氣象台預計，當地下周仍會遭遇持續高溫，下周日（25日）和下周一（26日）最高氣溫將逐漸回落至35℃。市衞健委亦呼籲市民避免在下午1時至4時的高溫時段進行戶外活動，如市民需外出應採取有效的遮陽防曬防護措施。

周六是北京中考第一天，受暖氣團影響，當地繼續維持晴熱的天氣格局，考生需忍受炎熱到考場應試。內媒實測發現，朝陽區某地鐵站附近有共享單車座位溫度飆至79.5℃；而臨近北京的河北廊坊，有市民日前亦發現放置室外的洗衣盆內衣服，竟被曬至冒煙，甚至有衣服有被燒過的痕迹。