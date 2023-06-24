圓山飯店金龍廳屹今68年　地下室兩條秘道再惹議

台灣台北市圓山大飯店金龍廳的百年金龍上方天花板，周五（23日）因白蟻蛀蝕而坍塌，壓斷金龍的頭部，被外界視為不祥徵兆。金龍廳於1956年完工，屹今已有68年歷史，飯店曾於1995年因屋頂施工引燃大火，令地下室兩條秘密通道曝光，目前東側秘道已開放參觀。台灣前官邸侍衞隊長李天鐸當年表示，秘道是已故台灣總統蔣介石的逃生渠道之一，當時還有快艇24小時待命。

圓山大飯店28年前發生大火，事後市府進行安全檢查時意外發現兩條密道。地道入口的位置就在圓山飯店地下一樓一道不顯眼的「暗門」，共有兩個出口，分別可容納一萬多人，兩條秘道通往兩個截然不同的方向。西側秘道由鋼筋水泥建成，全長180米，直通蔣介石和夫人宋美齡的故居「士林官邸」；而東側秘道全長178米，出口在北安公園，可以通往「七海空軍基地」。

兩個秘道的出口處四面均擋着4至5米高的石板牆，從外面看難以發現出口所在，因此在多年來一直沒有被民眾發現。與此同時，秘道內更設有獨立電源，還有防爆燈、排水系統、緊急廣播，以及手電筒等物品，以供民眾緊急逃離。圓山飯店曾於1968年被美國雜誌評為世界十大飯店之一，惟台灣外交形勢其後急劇惡化，1971年後與日本、美國相繼斷交，蔣介石遂於1973年密令修整兩條安全通道，以備不測。