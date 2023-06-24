美報告：無直接證據證新冠源於華實驗室

中美兩國關係有望恢復全面高層接觸之際，美國國家情報總監辦公室周五（23日）解密的報告表示，美方情報機構沒有發現直接證據，表明新冠病毒大流行源於中國武漢病毒研究所的事故。中國外交部尚未回應報告，但中方此前多次表明，「實驗室洩漏極不可能」是中國與世界衞生組織聯合專家組得出的權威科學結論。

報告介紹美國情報界對新冠病毒來源的評估，能源部及聯邦調查局認為，人類首次感染這種致命病毒，最有可能是由實驗室相關的事故造成。中央情報局及另一個情報機構仍然無法確定新冠病毒大流行的確切起源，原因是自然起源及實驗室起源的兩大假設都是依賴重大預設，或面臨自相矛盾報告的挑戰。幾乎全部情報機構認為新冠病毒並非基因工程的產物，情報界亦一致認為該病毒並非研發成為生物武器。

美國情報界表示，武漢病毒研究所在公共衞生研究及生物安全項目與解放軍工作，部分研究涉及冠狀病毒在內多種病毒。新冠病毒大流行前，研究所廣泛研究新冠病毒，包括動物樣本及基因分析，但報告指「我們仍然沒有迹象表明，武漢病毒研究所在大流行前的研究成果包括新冠病毒或其近親，也沒有任何直接證據表明在可能導致新冠病毒大流行前，發生涉及武漢病毒研究所人員的特定與研究相關事故」。

報告提到，數名武漢病毒研究所研究員在2019年秋季生病，他們部分症狀與新冠病毒脗合，但並不是確診感染該種病毒。美國情報界仍然認為，這個訊息既不支持也不駁斥上述兩個大流行起源假設，原因是生病的研究員症狀可能由一些疾病引起，以及部分症狀與新冠病毒並不脗合，美方無法證實他們生病前有否處理活體病毒。

新冠病毒2020年開始大流行以來，病毒起源成為中美之間激烈爭論的議題。美國總統拜登今年3月簽署法案，解密與大流行起源相關的訊息，他當時表示同意國會的目標，即發布盡可能多與大流行起源有關的訊息。中國外交部同月表示，堅決反對借溯源搞任何形式的政治操弄，批評情報部門搞科學問題本身就是把溯源問題政治化；又稱美方情報部門造假及欺騙的劣迹，他們得出的給論沒有任何可信度可言。