全省多地持續暴雨　英德市破單日降雨量紀錄

內地北方熱浪滾滾，南方降雨頻繁。江南、華南等多地於周六（24日）至下周日（25日）仍有大範圍強降水，部分地區有暴雨或大暴雨。受強降與影響，廣東省清遠英德市、佛岡縣等地出現城市內澇、洪水、山泥傾瀉等情況，其中清遠市區江心島被水淹沒。

廣東氣象部門預測，自本周五（23日）至下周日（25日），粵北、粵西和珠三角市縣有大雨到暴雨，部分市縣大暴雨和局部特大暴雨，最大站點累積雨量可達400毫米左右。多地將有雷雨，局部地區有8至9級、陣風10級的雷暴大風等強對流天氣。自周五上午8時至周六上午8時，全省平均雨量31.8毫米，有2個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨，348個鎮街錄得50至250毫米的暴雨和大暴雨。

其中英德市氣象台周五曾發布暴雨紅色預警，降雨量錄得335.5毫米，打破觀測史單日降雨紀錄。網傳照片顯示，英德暴雨致路面積水嚴重，市區交通堵塞。受暴雨影響，英德轄區部分道路將採取臨時交通管制措施；而國道G240的連江大橋測速點至大站治超檢測站路段多處坍塌，亦實行臨時封路交通管制。