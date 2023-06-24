竹北現多宗氣爆釀6傷　16歲少年全身9成燒傷送院搶救

台灣新竹縣竹北市周六（24日）早上，發生多宗瓦斯氣體（煤氣）洩漏或爆炸起火事故，其中最嚴重為竹北市中正東路一幢大樓的煤氣爆炸，至傍晚已造成6人受傷。傷者包括一名16歲陳姓少年，其燒燙傷情況嚴重，燒傷面積達9成以上，正入院插管治療。當時屋內還有陳的姊姊與母親均受輕傷，皆自行送院。新竹地檢署表示，將主動介入偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵辦。

新竹縣消防局周六發布消息稱，竹北市陸續受理15宗煤氣洩漏案件和11宗火警報案等。竹北市中正東路有民居發生煤氣爆炸後，一度有12人受困，最終全部獲救。陳姓少年的舅父彭梓銨表示，少年是在睡夢中被炸傷，睡房牆壁也被炸至坍塌。彭梓銨強調，大樓今年才做完消防安檢，面對此次事故案件，誰也都不願意遇到，希望相關部門能盡快找到問題並處理。單日多宗氣爆事故亦引起居民人心惶惶，新竹市政府表示，經了解新竹市及竹北地區供氣系統分開，雙方供氣並不受影響，籲民眾安心。

另外，縣長楊文科周六指示成立「0624竹北市公用氣體災害三級」，責成各單位全力搶救，由副縣長陳見賢擔任指揮官。縣政府同日緊急開會確認，竹北市泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、以及文化里的用戶，在當日下午4時前不要使用煤氣，待檢修試壓完成，壓力完全正常，新竹煤氣公司另行通知後才可以恢復正常使用。