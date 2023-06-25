內地端午1.06億人次出遊　旅遊收入逾373億人民幣

內地一連3日端午小長假上周六（24日）結束，經文化和旅遊部數據中心綜合測算，全國境內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入逾373億元（人民幣，下同，約410億港元），同比增長44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。

儘管今年端午多地出現高溫天氣，但民眾出遊熱情未受影響。多家內地旅遊平台數據顯示，部分旅遊業態的恢復進展已超越2019年水平，其中內地門票業務等訂單量較4年前同期翻倍；熱門城市機票預訂量超兩成，熱門城市酒店預訂量超1.6倍，民宿預訂量增長三成，每晚平均支付價格達到497元（約546港元）。美團、大眾點評網數據顯示，端午假期前兩天，賽龍舟、包糉、端午香囊等傳統民俗體驗的搜索量，較去年同比翻倍。

夜經濟亦成為端午假期文旅消費市場亮點。文化和旅遊部專項調查顯示，受高溫及目的地夜間旅遊產品不斷豐富等影響，端午假期參與夜間遊的遊客比例達22.3%，較去年同期大幅提高7.9個百分點。端午期間，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量逾3,625萬人次，平均每個集聚區每夜4.97萬人次，較去年同期增長38.8%。