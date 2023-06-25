內地續發黃色暴雨預警　廣東英德降雨318.5毫米

中央氣象台周日（25日）繼續發布高溫黃色預警和暴雨黃色預警，其中9省區市將現35℃以上高溫，內蒙古等地可達40℃，廣西、廣東、江西等地部分地區則出現大暴雨。其中廣東清遠英德市東華鎮上周五至六（23至24日）錄得全省最大雨量318.5毫米；陽江市陽西縣東水山景區上周五發生山洪災害，7名遊客受困河道中，最終報警獲救。

中央氣象台預測，廣西南部和東部、廣東西部和北部及南部沿海、江西中北部和安徽南部等地，於周日至周一（26日）有大雨到暴雨，其中廣西東南部沿海、廣東西南部等地部分地區有大暴雨，降雨量將達100至140毫米，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。英德多個低窪區域近日因降雨積水嚴重，車輛被淹，群眾受困，一名幼童發燒卻被困家中，消防出動救出幼童等5人。

水利部上周六發布數據指，廣東北江幹流英德段及支流潖江、廣西西江支流濛江和賀江、湖南湘江支流涓水、江西贛江支流寺下河、雲南瀘江支流暮底河等16條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01至2.06米，其中北江幹流英德站早於上周五出現洪峰水位28.06米，超過警戒水位，目前已出峰回落。目前，廣西、湖南維持洪水防禦Ⅲ級應急響應；浙江、福建、江西、雲南及水利部長江委、珠江委、太湖局等維持洪水防禦Ⅳ級應急響應。