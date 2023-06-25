唐山海霸撞船致5死案　被告獲判死緩

河北省唐山市男子李洪軍去年實名舉報，2019年在唐山海域遭「海霸」王瑞鵬襲擊，致漁船翻沉，船上除李男外5人死亡。案件近日在秦皇島中院一審宣判，認定王男構成間接故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行，並賠償李男損失27萬餘元人民幣（約30萬港元）。李男上周六（24日）表示，此案涉及5條人命，法院對王男的判刑太輕，將提出上訴。

內媒周日（25日）報道，李男上周二（20日）拿到法院的一審刑事判決書，法院認為王男夜間在海上高速追逐李男船隻，對船翻人亡的結果發生持放任態度，屬於間接故意，其行為構成間接故意殺人罪，遂作出上述判決。該案2019年12月發生在渤海的唐山市灤南海域，案發時李男駕駛的木製漁船被王男駕駛的鋼製漁船撞翻，造成1人死亡、4人失蹤，失蹤者後被法院宣告死亡。

秦皇島中院審理查明，王男當年因得知有吸蛤船隻到其下網海域，對方採用的電耙捕撈方式作業可能對其利益造成損害，遂開船到涉事海域與李男等人發生爭執。李男成此案的唯一幸存者，他的漁船被打撈上岸後，船身可見多處受損，駕駛艙明顯變形。王男當年曾被警方認定涉交通肇事罪，檢方向法院提起公訴時變更為故意殺人罪。