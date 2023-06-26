買160人民幣門票遊廬山　遊客不滿看瀑布另收費

內地有遊客近日花160元（人民幣，下同，約176港元）購買江西廬山景區門票，結果看瀑布時要額外多付35元（約38港元）。廬山景區回應稱，該瀑布並非廬山核心景區。當地村委會稱，該瀑布是村集體開發打造的鄉村旅遊點，此前收費經過主管部門批准，近期已免收費，稍後是否收費需要再研究。

據遊客余先生上傳影片顯示，在名為廬山市白鹿鎮白鶴澗休閒生態園的省3A級鄉村旅遊點內，參觀大口瀑布需額外購票。資料顯示，大口瀑布又名彩虹瀑布，位於太乙村東側的雙峽澗內，該瀑布與黃丹口、四紀冰川組成大口景區。內媒周日（25日）引述廬山風景區工作人員稱，根據相關規定，海拔800米以上是廬山山頂風景區，購買景區門票即可隨意遊覽。海拔800米以下有多個山下景區，則由不同單位管理收費。為了提升廬山旅遊品質，上周三（21日）起大口景區實施免票遊覽。至於大口景區早前為何費、免票期多久，工作人員表示不清楚。

經營和管理大口瀑布的白鹿鎮白鶴澗村村委會負責人表示，大口瀑布是白鶴澗村開發打造的鄉村旅遊點，屬於村集體企業，村民有份投資。該負責人強調，大口瀑布之前一直單獨售票，經營合理合法。2016年前，整個廬山分別由6個部門管理，被稱為「一山六治」，直至2016年底廬山設市，2020年底將廬山市和廬山風景名勝區管理局合一並軌運行。