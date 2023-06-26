布林肯談訪華之旅　認美中存重大分歧

美國國務卿布林肯日前接受電視台哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時重申，他早前訪問北京，其主要目的是為美中兩國關係帶來更大穩定性，確保雙方強烈（profound）分歧不會演變成為衝突。

在周日（25日）播出專訪中，布林肯與節目主持人布倫南（Margaret Brennan）談及俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團及中國議題。他指此次訪華之旅曾向中方人員提到，美方將繼續做出及說出中方不喜歡事情和說話，同時預期對方也會作出一樣言行。此外，布林肯稱此次訪華重點是確保能夠通過行動或語言表達美中之間分歧，將繼續努力建立溝通渠道，確保雙方競爭不會演變成為衝突。被問及有否與中國接觸，從而試圖了解俄羅斯境內正在發生事情時，他指北京確實向美國及其他國家重申，中方沒有也不會向俄提供用於烏克蘭的致命軍事援助。

在周一（26日）舉行的中國外交部記者會上，發言人毛寧分別就涉中美問題回應。有關美國航母列根號周日訪問越南，毛寧表示希望有關國家的關係發展及交往合作，能有利促進地區和平穩定與繁榮。對美國與印度達成協議允許美艦在印度維修，她指中方一貫認為國與國之間的軍事合作不應破壞地區和平穩定，更不得損害第三方利益。有美媒指解放軍或將長期在古巴部署，惹來美國國會擔心，她希望有關方面把精力多放在有利增進互信和地區和平穩定發展的事上。至於美國近日再關注中國與新冠病毒起源的關係，她重申美國應立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化，停止對別國栽贓抹黑、甩鍋推責。