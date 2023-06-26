內地端午出入境396.3萬人次　較去年增2.3倍

國家移民管理局周日（26日）通報，今年3日端午小長假期間，內地邊檢機關共查驗出入境人員396.3萬人次，日均132.1萬人次，較去年增長約2.3倍，已恢復至2019年的64.6%。

其中，入境204.8萬人次，出境191.5萬人次；內地居民出入境196.7萬人次，港澳台居民167.3萬人次，外國人32.3萬人次。查驗出入境交通運輸工具17.6萬架（艘、列、輛）次，較去年端午節增長1.6倍。內地邊檢機關採取多項措施保障端午節期間口岸通關順暢，其中深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保口岸通關安全有序。

據深圳灣出入境邊防檢查站統計，上周四至六（22至24日）經該口岸出入境旅客近25萬人次。另據深圳皇崗出入境邊防檢查站統計，上述期間經皇崗、福田口岸出入境人員逾56萬人次，日均近19萬人次，其中福田口岸出入境旅客超過46萬人次。珠海邊檢總站於端午期間共查驗經拱北、港珠澳大橋、橫琴、青茂、灣仔、中山港、九洲港口岸出入境人員140萬多人次。