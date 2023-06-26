藥房給孩子開逾800人民幣感冒藥　家長投訴

上海有家長在網上發布影片稱，孩子因感冒到一家藥房購買感冒藥，藥房竟給其開了824.8元人民幣（約900港元）的藥。涉事藥房上周六（24日）回應，正與當事人溝通。上海市浦東新區市場監督管理局合慶市場監督管理所周日（25日）表示，會派人核實該藥房所開藥品分量是否合理等問題。

網傳畫面顯示，一名女子正與藥房工作人員理論，「一個感冒，給我配這麼多藥，我到醫院去都沒這麼多藥」。發片的網民表示，女兒因為咳嗽、有痰，於是拿父母的社保卡去買藥。藥房給其配了3種、共14盒藥，卻沒說價錢。當女兒付款時得知價錢大吃一驚，但店員早已告知不能退。後來女兒打電話給父母，家長便直接去藥房理論，並拍下影片。不少網民看後也認為普通感冒配藥這收費確實不合適。

報道指，涉事藥房名為養和堂（塘東店），公司屬連鎖式經營，成立於2001年。藥房工作人員周日稱，總公司正在處理這事。記者致電該總公司，接線人員表示藥品當時便退了，目前總部有關部門經已介入。至於為何給客人開這麼貴的感冒藥，接線人員表示可能是考慮到顧客染新冠剛剛康復，有一種藥開了5天左右的量，其餘兩種開了約10天。接線人員又強調，藥價都是統一，沒有亂定價。