全國人大常委會今召開　審議對外關係法等草案

十四屆全國人大常委會第三次會議周一（26日）起一連3日在北京召開，會上將審議多條草案及議案，包括對外關係法草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案等，其中愛國主義教育法草案為首次提請審議。

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉周日（25日）表示，去年10月十三屆全國人大常委會第三十七次會議對對外關係法草案進行初次審議後，各方面意見普遍贊成制訂該法，認為有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於加強對外交往、推進高水平對外開放，有利於加強憲法實施、提高涉外工作法治化水平。

臧鐵偉另介紹，愛國主義教育法草案主要內容包括規定愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求；規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定主管部門和有關部門的工作職責；對利用各類資源、設施及平台等開展愛國主義教育作出規定；以及規定愛國主義教育的支持保障措施。該草案也對公職人員、企業事業單位職工、村居民、代表性人士、教職人員和信教群眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。