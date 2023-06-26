無牌武術教練疑打死學童　擺弄屍體拍照企圖避責

周日（25日）網傳山東省青島市一名8歲男童在武術館習武期間，疑遭武術教練毆打致死。死者家長更指控，男童被打至奄奄一息時，教練不但未將他送院，反拿其身體擺出姿勢拍攝證明仍活着，試圖掩飾罪行。青島市城陽區公安周一（26日）通報，城陽區某武術館發生一宗故意傷害案件，造成1人死亡。公安機關已查獲該武術館負責人等3名疑犯，並依法採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦。

內媒引述知情人士稱，死者李某某於上周日（18日）隨父親前往青島聚英武術俱樂部習武，當日訓練項目是散打。訓練過程中，教練多次用拳、腳和棍棒打李某某的頭、胸及腹部，李某某之後突倒地不起。該知情者稱，涉事教練當時未第一時間報警，反而扶起李某某的身體擺出多個姿勢拍照及錄影，還在影片中稱男童是「心臟病發」，強調自己沒有打他。直至下午1時許，武術館才致電李父告知其子身亡。李父趕到醫院時，其子已返魂乏術，身上傷痕纍纍。李父於是報警，警方調查後將教練等人依法控制。

李父事後在網上爆料稱，兒子的致命傷是大動脈被踢斷，約半小時後死亡。涉事武術館於今年4月21日才開業，李某某則是本月10日報名到該館學習。李父指涉事教練並非正規武術教練，而涉事武術館也屬無牌經營，之前更多次被投訴。事發後，他對自己為兒子報名前未認真了解該武術館的情況深感後悔。