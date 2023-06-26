內地明起北方再現高溫　南方新一輪強降雨

內地中央氣象台網站周一（6月26日）預測，華北、黃淮等地高溫天氣強度和範圍縮小一天後，周二（6月27日）起至周六（7月1日）將再現高溫。這期間，西北地區、四川盆地、江漢、華北、黃淮南部、江淮、貴州及東北部分地區料有大雨或暴雨，局部地區有大暴雨伴有明顯強對流天氣過程。

上周北京、天津、河北高溫天氣發展迅猛，14個國家站最高氣溫突破歷史極值，40℃以上的影響面積為7萬平方公里。周日（25日）高溫重心移向東北方，但周二（27日）開始，北方高溫再度發展，範圍擴展至華北、黃淮、陝西關中等地，北京、天津、河北南部氣溫或再高達40℃以上，局部地區可能創新高。

降雨方面，江南、華南等地周日仍有強降雨出現，其中雲南、廣西、廣東、湖南、江西、安徽、江蘇、山東等出現大到暴雨，廣西崇左、玉林，廣東清遠、茂名、韶關，江蘇徐州，山東棗莊等地局部地區大暴雨。據廣西水文中心消息，受本月18日以來強降雨影響，廣西灌江、恭城河、大風江等11條河流13個站出現超警0.01米至0.85米的洪水。截至周日晚上8時，桂江下游、賀江及湘江支流灌江等6條河流6個站點出現超警洪水。南方強降雨周一暫告一段落後，周二晚起新一輪強降雨將從四川盆地一帶開啟，黃淮、江漢、江淮等地降雨陸續增多。