內地高考放榜　有人歡喜有人愁

2023年內地高考成績陸續出爐，各地教育部門開始發布所在地的錄取最低分數線，有人歡喜有人愁。其中在河南省鄭州市，考生盈盈獲得516分不俗成績，卻在上周三（21日）輸液後去世，目前死因未明，相關部門介入調查。她無法等到周日（25日）成績公布後歡呼雀躍的一刻、追逐夢想，留下永遠的遺憾。

江蘇省21歲青年董亦超考獲優異的632分成績，這名身患脊髓前動脈閉塞綜合症的考生與病魔搏鬥9年，只能靠兩隻手指寫字，每次寫字做作業都要匍匐身體。不錯的成績卻令他陷入迷茫，礙於身體的不便，他的「老師夢」變得猶豫不決。儘管如此，他仍對未來充滿希望。第27次參加高考的56歲四川成都男子梁實今次再度名落孫山，僅獲424分成績。他上周五（23日）查分後嘆氣，並將這次失利歸因於自己只看書不做題目。他首次透露明年可能棄考的想法，但隨後又放下狠言：「明年不把它（高考）考起，我梁都不姓！」

另外，內地一間上市公司上周六（24日）在官方微信號發布喜捷，指公司總經理女兒方思童考獲710分，更獲得福建省高考單科狀元，引起廣泛討論。有股民更因此看好該公司未來發展，認為「後繼有人」，連忙買100股公司股票「沾點喜氣」。但也有人認為，這是不當炒作，屬於公器私用。