26歲女子傳承川劇　收30名徒弟最小6歲

四川成都一名女子自小學習川劇，至今戲齡18年，並成為當地非物質文化遺產川劇項目傳承人。雖然她目前僅26歲，但已帶了近30名學生，其中最小的年齡僅有6歲。

吳菁菁出生於四川綿陽，6歲時對川劇着迷，8歲開始專業學習，18歲時決定離開劇團，獨自到成都闖蕩。她的外婆、媽媽等家人都學過川劇，但她們最後都轉行，唯獨她對川劇情有獨鍾，一直堅持至今。為傳承川劇，她自去年6月起開始在網上直播，迅速吸引關注。打賞收入和直播帶來的名氣讓她得以改善演唱設備，還收了很多徒弟，培養小孩子對傳統文化的興趣。她形容其中一名6歲的女徒弟會讓她想到當年的自己，考慮到現在喜歡川劇的兒童很少，她每周都會教對方一次。

吳菁菁在川劇中唱花旦，卻主動學習變臉絕活。2019年農曆新年，她受邀去阿聯酋杜拜表演川劇，把變臉藝術帶到國外，讓川劇藝術走出國門。她介紹，不是說每一個川劇演員都要學變臉，但自己就是覺得很酷，所以想學。她指要把川劇推廣出去，想要吸引年輕的觀眾，首先要讓別人接受自己的表演，由於她的變臉是走男演員的方式，反差更大，會讓觀眾覺得驚奇。她的年齡亦讓人覺得這麼年輕就一直在做傳統文化的推廣和宣揚，也更吸引他人關注。