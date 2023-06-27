內地部署協助青年就業　防就業數據失真

內地大學畢業生人數逐年攀升，但疫情後經濟未見復甦，就業環境嚴峻。內地教育部近日強調，要防範就業數據失真。與此同時，內地人社部宣布將於下半年展開青年就業服務的攻堅行動。

教育部長懷進鵬上周五（23日）在內蒙古調研大學畢業生就業情況時表示，要全面落實就業優先政策，加快推進各項「援企穩崗擴就業」政策落實，大力開拓市場化崗位，加快組織政策性崗位招錄，做實做細就業指導服務。而為確保就業收據真實準確，教育部早前要求各地加強數據核查，落實「四不准」、「三不得」要求。「四不准」包括不准企業以各樣方式強迫畢業生簽訂就業協議、不准企業將畢業生實習材料作為就業證明、不准企業勸說畢業生以戶籍檔案託管為由簽訂虛假就業協議、不准企業將畢業證書等發放與畢業生的簽約掛鈎。「三不得」則要求不得不切實際向大學提落實率指標，不得層層加碼攤派就業任務，不得將落實率與工作人員績效考核掛鈎。

人力資源社會保障部近日印發通知，部署啟動2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動，於7月至12月強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭有就業意願的未就業畢業生和登記失業青年年底前能實現就業，或參與就業準備活動。