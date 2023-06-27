江西暴雨49.1萬人受災　經濟損失5.1億人民幣

內地北方持續高溫，南方暴雨不斷。中央氣象台周二（27日）預計，周三（28日）至周四（29日）華北、黃淮、內蒙古中東部、東北地區等地，將有雷陣雨，部分地區有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。其中江西持續暴雨，截至周一（26日）當地已有49.1萬人受災，直接經濟損失5.1億元人民幣（約5.5億港元）。另四川省汶川縣兩地周二凌晨發生泥石流，7人失蹤，救援人員到場搜救。

江西近期持續降雨，全省共有8個縣市區的61個測站錄得大暴雨，51個縣市區的666個測站錄得暴雨。多地河水暴漲，部分道路出現塌方、房屋受損、農作物被淹等災情。江西省應急管理廳周一發布消息稱，11個設區市79個縣市區已疏散避險或安置10,439人；暴雨下81萬畝農作物受災，絕收面積2.4萬畝；1戶8間房屋倒塌，48戶84間房屋嚴重損壞。

該省吉安市近日受暴雨影響，多地水浸，有民眾涉水開車受困。消防接報到場，發現積水已淹沒大半車身，最終成功將司機送回安全區域。濟廣高速萬年段主線近日有多處大樹倒塌，民警與路產養護部門快速清理，清除佔道樹木，恢復現場交通。