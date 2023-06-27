夏季達沃斯論壇開幕　華籲珍惜溝通避免誤判

第十四屆夏季達沃斯論壇周二（27日）在天津開幕，中國國務院總理李強出席開幕式，並發表主旨演講。他表示，經過數年有形、無形的阻隔，各方應更珍惜溝通交流，才能避免誤解和誤判。他另提到全球面臨的挑戰，包括債務風險、增長緩慢等。

李強周二在主旨演講中表示，中國將在擴大內需潛力、激活市場活力等方面推出更多務實措施，有信心並有能力在較長周期內推動中國經濟行穩致遠，預計第二季度經濟增速將快於第一季度。他談及國際關係時呼籲，摒棄零和博弈的思維，回到合作共贏的正確軌道上，堅決反對人為將經貿問題政治化，維護全球產業鏈穩定。

李強周一（26日）在天津歡迎世界經濟論壇主席施瓦布，指世界經濟經歷全球化發展，早已你中有我、我中有你，各國相互協作、優勢互補是不可逆的歷史潮流。他強調，應通過坦誠深入的對話溝通，來增進互信、減少誤判。他周一亦與首次正式訪華的世貿組織總幹事伊維拉舉行會談，批評一些國家提出「降依賴」、「去風險」，本質是把經貿問題政治化、意識形態化，有違世貿倡導的自由貿易和非歧視的基本原則，最終阻礙世界經濟復甦進程。伊維拉則指，世界經濟不應碎片化，脫鈎將損害全球經濟發展，世貿期待與中國構建強有力的夥伴關係。