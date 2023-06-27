研究：新冠病毒呈現「去優化」演化趨勢

北京大學與中國醫學科學院專家早前合作研究，分析900多萬條高質量新冠病毒測序序列。內媒周二（27日）報道，北京大學教授陸劍受訪指，在利用人類細胞資源合成病毒蛋白方面，新冠病毒沒向效率最高、機制最優的方向演化，而是呈現「去優化」的演化趨勢。

相關研究結果日前在國際期刊《先進科學》上發表。陸劍表示，新冠病毒和人體細胞在資源競爭上存在一個相互博弈過程，現在的變異株呈現有節制地利用人類細胞資源的趨勢。他解釋，「去優化」是病毒序列變了，在人體細胞內合成蛋白反而愈來愈不順利，如自己給自己挖了更多坑，限制病毒蛋白的合成速度。

團隊分析新冠變種病毒Omicron BA.2.12.1、BA.4/5和XBB.1.5等分支的序列，發現Omicron優化比例僅約60%，遠低於大部分人類基因，故利用人類核醣體合成蛋白時沒法產能全開，或抑制病毒的複製和傳播效率。此研究首次大規模揭示新冠病毒同義突變對病毒蛋白質表達效率的影響等，團隊根據研究結果提出新冠疫苗優化策略，正開展實驗證明優化疫苗序列可有效減少接種劑量。