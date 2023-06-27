47人涉黑案二審宣判　3犯死刑報請最高院核准

廣東省高級人民法院周二（27日）就黃永存、黃永裕等47人組織、領導、參加黑社會性質組織一案宣布二審判決，裁定駁回上訴，維持原判，對黃永存、黃永裕、鐘亞光等3人的死刑判決依法報請最高人民法院核准。

法院審理查明，上世紀80、90年代，黃永存與弟弟黃永裕糾集多人，在廉江市多處開設賭場、打架鬥毆。1999年、2002年，黃永存、黃永裕為搶奪地盤，指使鐘亞光等人槍殺他人。自此黃永存、黃永裕團夥惡名遠揚，一方面通過故意傷害、開設賭場、強迫交易、敲詐勒索、聚眾鬥毆、尋釁滋事等違法犯罪活動不斷擴張勢力範圍；另一方面採用非法手段壟斷廢鐵、廢膠收購及水泥熟料運輸市場等行業，攫取巨額非法利益，逐步形成了以黃永存、黃永裕為組織者、領導者，鐘亞光等人為骨幹成員，人數眾多的黑社會性質組織，欺壓、殘害群眾，期間造成2死39傷，嚴重破壞當地經濟和社會生活秩序，帶來極其惡劣的影響。

湛江市中級人民法院一審以組織、領導黑社會性質組織等罪名，判處黃永存、黃永裕死刑；以參加黑社會性質組織罪、故意殺人等罪名，判處鐘亞光死刑。其餘44名被告人分別被判處死緩至有期徒刑1年2個月，並對各被告人依法判處了財產刑。宣判後，部分被告人提出上訴。廣東省高級人民法院，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法作出上述裁定。