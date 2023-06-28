被揭秘戀已婚保鏢　台總統府發言人請辭獲准

台灣總統府驚爆不倫戀醜聞，總統府周三（28日）表示，尤達卡（Kolas Yotaka）稍早前已向總統蔡英文辭任發言人一職並獲准。爆料周刊指，尤達卡去年競選花蓮縣長期間，秘戀負責貼身保護自己的已婚保鏢。尤達卡回應稱，不清楚男方的婚姻狀況，並強調二人已沒聯繫。涉事保鏢發聲明道歉，強調二人從沒親密行為，他亦遭調離現職受查。

報道指，涉事保鏢為花蓮縣警察局吉安分局月眉派出所巡佐兼所長李世勳，尤達卡選縣長失利後回任總統府發言人，卻時常往返台北和花蓮，與回歸警員勤務的李世勳在花蓮共築愛巢。報道又披露二人露骨對話，稱尤達卡原計劃跟對方生小孩並取名Lucy，有次她表示「我的MC（月經）來了，Lucy沒有了」。據指李的妻子向尤達卡提告，索償上百萬元新台幣，花蓮地方法院日前受理這宗侵害配偶權官司。

尤達卡回應指，周刊的爆料多處經過剪接和誇大，二人從未有踰矩或親密的行為，同時向所有受波及的當事人和家人致歉。李世勳則指，他與妻子多年生活不睦，造成許多人的傷害，但感謝尤達卡在其低潮時協助他，避免憾事發生。他又指其妻同意離婚，卻反反覆覆，他沒有讓尤達卡知道情況，才釀成今天的風波。