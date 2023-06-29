男子殺妻欲藏屍雪櫃事敗　法院一審判死刑

上海一名男子去年3月殺死結婚10年的妻子後，欲藏屍雪櫃事敗。案件周四（29日）一審宣判，上海市第一中級人民法院裁定該男子罪成，判其死刑。死者家屬聞判後表示認可法院的判決，認為足以告慰死者。

被告高某於2015年與小婷結為夫婦，後來高某沉迷炒股卻一直虧損，不但賣掉住所，又對外貸款。高某2019年告知小婷欠債，對方向母親和妹妹求助。起訴書顯示，去年3月2日上午8時許，高某拿水果刀多次刺向小婷頸部，致其當場死亡。案發後高某拿小婷的信用卡套現，又假冒她向其家人、同事發訊息。案發翌日，高某買了一個雪櫃企圖藏屍卻失敗，其後喝消毒液、割脈自殺未遂，當晚報警稱與妻子在家中自殺。經警方調查，高某才供出是他殺害妻子。

多名死者親屬周四到法院旁聽宣判，其中死者的妹妹小麗表示，高某曾在庭上表達悔意，但她認為對方的懺悔很敷衍，只在逃避責任，例如死者身上有40多處刀傷，但高某一度說自己只造成其中2處。此外，被質問買雪櫃欲藏屍的細節時，高某最初支吾以對，後來才承認搬不動屍體所以放棄。