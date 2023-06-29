二手樓盤放售頂層望故宮　傳茶水費160萬人民幣

北京近期持續高溫，惟西城區一個小區外卻聚集了一批富豪，只為看一個二手樓盤。內媒周四（29日）報道，該樓盤開價高達每平方米25.5萬元（人民幣，下同，約28萬港元），其主要賣點為頂層單位，可俯瞰故宮。

網傳該二手樓盤位於西城區二環里的宣武門，距離天安門僅1.5公里，離國家大劇院880米，與金融街相隔僅1.8公里，毗鄰西單、大柵欄等商圈。近日，同一樓盤第二期獲批預售證，開售均價約每平方米15.5萬元（約17萬港元）。有市場人士表示，客人參觀該二手樓盤需驗資2,000萬元（約2,200萬港元），周末仍有近50組客人參觀。該樓盤所在小區於2018年底交付，內地網上房地產交易平台顯示該小區的參考價約每平方米20萬元（約22萬港元）。

內媒以有意購買者身份查詢時，被告知需付160萬元（約175萬港元）的「茶水費」，對方信誓旦旦保證有關費用「不是白花的」。據指，該豪宅所在小區不但貴且難買，對付款要求也較苛刻，要求揀樓當天一次付清款項，即使是貸款客戶也需要交總樓價80%以上，包括200萬元（約220萬港元）認購訂金，當天未付款則被視為自動放棄該盤源。