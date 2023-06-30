初生嬰住月子中心猝死　看護遭立案調查

家住廣東省廣州市荔灣街的何先生近日對內媒表示，其剛出生的兒子在當地月子中心猝死，質疑月子中心看護不專業，於工作期間打瞌睡，致未能第一時間發現兒子情況異常。警方介入調查並對涉事看護立案，又將對男嬰解剖檢驗。

該男嬰與母親呂女士上月31日入住江嵐三月月子中心，本月2日清晨6時許，中心看護告知呂女士，她的兒子出事。從家屬提供的廣州市120院前急救病歷得知，大約20分鐘前月子中心職員發現男嬰無反應，出車途中，急救中心嘗試透過電話指導月子中心職員替男嬰進行心肺復甦，但中心職員不能配合。最終，男嬰心跳呼吸停止，搶救無效當場死亡。

何先生受訪表示，中心看護稱凌晨3時曾給其子餵奶，但到凌晨5時他還在哭鬧，看護於是拍了他幾下令他再入睡，而看護也在椅子上睡着。看護其後驚醒，發現男嬰身體已僵硬。何先生質疑其子吃奶後看護未替其掃風才讓其入睡，醫生則指男嬰口腔留有大量奶漬。涉事看護的家屬稱，看護只懂護理，在發現男嬰異常時已第一時間致電求助。涉事月子中心負責人則回應，由於死者家屬目前情緒激動，因此不敢與對方見面，但強調會負起責任，積極解決此事。