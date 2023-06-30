內地高溫料明達本輪頂峰　湖南暴雨現內澇

中央氣象台周五（6月30日）繼續發布高溫黃色預警，氣象專家預計，周六（7月1日）高溫範圍和強度達到本輪頂峰，北京、天津、河北大部分平原地區、山東西北部、河南北部可能出現大範圍40℃以上高溫。內地南方未來10天持續多雨，湖南湘西州周四（6月29日）起遭遇強降雨，多地出現內澇。

中央氣象台預計周五日間，北京、天津、河北、河南、福建、廣西、廣東等地有35至37℃高溫天氣，其中北京、天津、河北中南部、河南北部等地部分地區最高可達38至39℃，局部地區可超過40℃。周五至下周日（7月2日），華北、黃淮、汾渭平原等地高溫持續，部分地區最高氣溫可達40℃，未來10天北京、天津、河北等地高溫日數可達8至9天。

湖北東部和南部、安徽中南部、江蘇南部、上海北部、浙江西北部、湖南東北部、江西北部、貴州西北部等地部分地區周五下暴雨，湖北東南部等地或有100至180毫米大暴雨，部分地區並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。湖南省氣象台周四及周五均發布暴雨藍色預警，保靖縣和古丈縣周五更發出暴雨紅色預警，古丈縣紅石林最大降雨量達283.3毫米，內澇嚴重，多處路段交通受阻。