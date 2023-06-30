中央要求結合雄安新區需要　採取支持措施

中共中央政治局周五（30日）召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。會上指出，設立雄安新區是為疏解北京非首都功能、深入推進北京、天津、河北協同發展作出的重大決策部署，強調要結合雄安新區現階段實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，針對性地採取支持措施。

會議提到，雄安新區工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉，制定出台一攬子支持政策，對統籌推進該區承接北京非首都功能疏解與大規模建設發展具重要意義。會議強調，要強化節約集約、綠色低碳，堅持探索創新、先行先試，處理好當前和長遠、政府和市場等關係，有針對性地推動相關領域改革創新舉措在雄安新區落地實施，優化營商環境，並聚焦城市治理架構、公共服務制度等。

會議要求，加強雄安新區各級黨組織和領導班子建設，堅持正確選人用人導向，建設一支政治過硬、改革意識強、能力水平高、敢闖敢幹、清正廉潔的專業幹部隊伍。河北省要切實履行主體責任，雄安新區要履行屬地責任，有關地方要積極予以支持，中央和國家機關有關部門要主動指導服務，階段性進行總結評估，確保各項政策落地見效。