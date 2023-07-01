男生看守所內膠紙封口鼻自殺亡　家屬索賠

湖南省邵東市19歲高中男生葉飛2021年在看守所內身亡，官方指他自殺，惟死者父親認為事件疑點重重，包括兒子在看守所內雙手被上銬難以自殺。內媒周四（6月29日）報道，死者家屬提出兩項國家賠償訴訟，向邵東市公安局、邵東市檢察院共索償420多萬元（人民幣，下同，約458萬港元）。

葉飛2021年因一時衝動拿刀弄傷弟弟，被邵東市看守所刑拘。同年6月3月，其父親葉鵬獲警方通知兒子與辯護律師會面後，獨自在會客室用膠帶纏住口鼻自殺，送院兩天後搶救無效身亡。醫院開出的死亡告知書顯示，葉飛死因為缺氧缺血性腦病、腦水腫、呼吸心跳驟停、多臟器功能衰竭、代謝性酸中毒。5天後家屬認可葉飛的死因，接受邵東市看守所支付47萬元（約51萬港元）救助款項，同日將葉飛火化。

邵陽市檢察院其後發出事故調查通知書，指邵東市看守所人員履職不到位，與葉飛死亡有直接關係。葉鵬得知看守所存在違規違紀違法問題，包括兒子被獨留會見室和延遲送醫，所以申請國賠，向看守所索償360萬元（約393萬港元）。邵陽市中級人民法院去年9月駁回葉鵬的國賠申請，因涉事兩名民警和一名輔警受審前曾賠償他19萬元（約21萬港元）並取得諒解，認為其損失已獲填補，故駁回請求。惟葉鵬至今仍堅持索賠，向邵東市公安局索賠的案件正等待湖南省高院覆查，5月底他另以監管不力為由，追加向邵東市檢察院索賠60萬元（約65萬港元）。