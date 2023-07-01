內地新版《反間諜法》今生效　擴大間諜行為定義

內地新版《反間諜法》和日前公布的《對外關係法》周六（7月1日）起生效。其中，新版《反間諜法》擴大有關間諜行為的定義，把「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或關鍵信息基礎設施等實施網絡攻擊等行為」明確為間諜活動，引起外界不少疑慮。外交部周三（6月28日）重申任何國家都有權透過國內立法維護國家安全，這也是各國的通行做法。中國全面推進依法治國，將一如既往堅持法治原則，依法規範執法，依法保護個人和組織的合法權益。

《反間諜法》於今年4月通過修訂，新版對間諜行為的定義除了上述補充外，還擴大竊密的對象範圍至「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」，增加針對第三國的間諜行為。同時，新法對「安全防範」設專章規定，明確國家機關、社會組織等具有反間諜安全防範的主體責任，並積極開展反間諜宣傳教育，切實提高全民反間諜安全防範意識和國家安全素養等。

新法亦修訂反間諜調查處置的措施，增加反間諜的行政執法職權，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、禁止出入境等行政執法權，國家安全機關需嚴格審批執法程序。內地亦會加強網絡安全風險等的通報和處置措施，設對國家秘密、情報的鑒定評估機制，增加行刑銜接規定。

今次修訂引來不少在華營運的外國企業憂慮，擔心查找和儲存中方統計資料方面會有困難，或限制外國記者的採訪活動。中國外交部發言人毛寧周三表示，把《反間諜法》同外國記者的採訪活動相關聯是沒有必要，中方一貫歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，並為他們提供便利和協助，只要是依法依規合法合規，就沒有什麼可擔心的。