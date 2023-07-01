內地興起結婚登報潮　復古有儀式感

在民國時期曾風行一時的「結婚登報」近日又流行起來，內媒周五（6月30日）報道，在「95後」、「00後」年輕人群體中，興起了一股結婚登報潮，只需網上下單，視乎報刊類型、字數多少、版面大小，刊登費用在逾百元到上萬元人民幣不等。經審核完成，即可刊登。

四川的王女士上月在《四川科技報》刊登結婚啟事，除寫明夫妻倆正式結婚的日期，末尾還有「敬告親友，亦作留念」8個字。她表示，丈夫是自己的高中同學，對方知道登報事宜，覺得登報是好消息最快廣而告之的辦法，很復古很有儀式感。上海的章女士與丈夫王先生也在報紙上刊登結婚啟事，她稱自己和丈夫也是在網上看到這一形式，覺得很新穎很有意思，而且可以保存起來，留作紀念。

有報社表示，可以根據不同需求在報刊刊登結婚啟事，價格按照字數計算，一般而言50元（人民幣，下同，約54港元）一行，一行13字，報紙的頭版一般不會刊登這些，可選擇次版。南京某報社則透露，結婚啟事內容經過審核後，可以刊登在都市類媒體的專門板塊，50字以內，收費為500元（約540港元）。如果是半版甚至以上，費用上萬元。一般而言，半版費用在3萬元（約3.2萬港元）左右。