浙江辦兩岸學術論壇　陸專家關心明年台灣大選

第九屆兩岸智庫學術論壇周三（6月28日）在浙江湖州舉行，逾60位中國大陸與台灣的兩岸關係研究學者出席。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山會後受訪，形容會上的大陸學者對明年台灣大選的關心程度勝過以往，同時較少談及「武統」，會議氣氛良好。

趙春山相信北京不會讓兩岸關係維持不統不獨，明年選舉後台灣無論何黨執政，都要面對北京促統問題，方法則是深化交流到融合發展。與會大陸學者認為明年台灣大選就是一場「戰爭與和平」的選擇，如果民進黨上台，一定是往不好的方向走、兩岸關係不佳；若國民黨上台，兩岸雖會和平，但不必然立刻會恢復對話，除非把九二共識講清楚。，他認為今次論壇的主軸是融合發展，陸方認為不要光是交流，也不能忽略融合發展，基本上仍是往和平統一的方向走。

趙春山認為，大陸深化兩岸交流，推動兩岸融合發展，堅持「和平統一、一國兩制」，實現中華民族偉大復興的戰略目標不會改變，而大陸對台政策的路徑圖，不會跳過統一這一環節。他直指，台灣一定要面對統一，這是遲早的事，因此台方要摒棄「拒統」心態，主動面對統一，儘早提出符合自己最大利益的「統一方案」。