殘殺女子後假裝跳河　書法家伏屍民居

內地男子靳創民自稱書法家，上月23日涉嫌在河南省永城市永城區某酒店殺死一名女子，潛逃期間曾製造跳河自殺假象。有傳靳男犯案手段兇殘，不但剪下女死者胸部，又將鉛子筆塞進其下體。上周六（1 日）警方向內媒證實，在位於永城市沱濱街號某村一戶無人居住的民居內，發經已死亡的靳男，警方正在現場取證調查。

據此前消息及報道，案發於6月23日。47歲的靳男疑因情感轇轕和經濟糾糾，將不到30歲的女死者先勒死，再以殘忍手段毀屍。警方翌日懸紅通緝靳男。靳某行兇後曾致電親人，告知自己殺了人不想活，事後警方也在現場附近河中發現靳男的帽。但警方後來發現靳男疑有在其他附近鄉鎮活動的軌迹，相信他很可能是製造自殺假象誤導警方辦案。

靳男對外自稱是中國書法家協會會員、中國書畫家協會會員、河南省直書畫院副院長，曾獲「德藝雙馨」稱號。但內媒發現上述銜頭「水分」很大。其中，中國書法家協會工作人員回覆記者稱，靳男不是該會會員。另據民政部全國社會組織信用信息公示平台顯示，中國書畫家協會早在2016年就被民政部列入第五批「離岸社團」、「山寨社團」。另河南省某著名書法家對記者稱，靳男從小愛好書法，但只能說在圈內小有名氣。出名前，靳創民以修家電為生。他的微信簽名是「遇事要忍出手要狠」。