印尼布袋戲恐失傳　劇團盼與台灣交流

起源於中國閩南的布袋戲從古代傳入印尼，其後代代相傳，卻因當地過去禁止中華文化30多年，導致面臨失傳的危機。印尼欣瓦布袋戲劇團在上周六（1日）發表的專訪中表示，台灣布袋戲非常有名，期盼未來能與台灣劇團交流，藉此讓布袋戲得到更好的傳承。

63歲的印尼欣瓦布袋戲劇團始創人沃羅，師從三寶瓏布袋戲大師張忠義（Thio Tiong Gie），學習了約10年的布袋戲。隨着師父2014年離世，她接下傳承布袋戲的使命，在同一年創立欣瓦布袋戲劇團。她介紹，布袋戲自宋朝從中國傳入印尼後，就受到印尼人喜愛，但因政治影響而被禁止很長一段時間，現在年輕人都不太了解，也沒有太大興趣。

為了讓印尼兒童記住他們的根，欣瓦布袋戲劇團會在表演中將中國經典結合印尼民間故事，藉此使布袋戲更容易被印尼社會接受，就連製作布袋戲偶，沃羅也是與當地藝術家合作，希望表演存有更多印尼元素。她解釋，由於很多印尼人不會華語和閩南語，所以都是以印尼語演出，不過台詞中仍會穿插幾句閩南話。

沃羅如今除了帶劇團在印尼各地演出，也舉辦培訓工作坊，希望年輕人能對布袋戲產生興趣，更在過去幾年籌備拍攝一部有關布袋戲的紀錄片，預計將在今年下半年首映。她未來更希望能帶劇團到台灣交流，與台灣的布袋戲劇團一起表演，或討論兩邊布袋戲內容有那些差異，藉此激盪出更多火花。