內地11省市下暴雨　漢中4533人疏散

在剛過去的周末，內地多地出現強降雨。其中，暴雨導致陝西省漢中市鎮巴縣河流溝溪暴發山洪，造成道路、房屋受損，初步統計多達5,637人受災，經濟損失將達到1.2億元人民幣（約1.3億港元）。截至周日（2日）下午4時半，該縣1,795戶4,533人已疏散至安全地區，漢中市防汛抗旱指揮部同日啟動防汛四級應急響應，強降雨天氣料將持續至周二（4日）。

上周六（1日）晚上8時至周日凌晨1時，鎮巴縣有暴雨至特大暴雨，其中漁渡鎮、仁村鎮、赤南鎮3小時降雨量超過100毫米，漁水河漁渡段、赤南段出現超警戒洪水，鎮巴縣防汛抗旱應急指揮部啟動防汛三級應急響應。全縣80條道路受損中斷，66戶148間房屋受損，3戶9間嚴重受損，8戶24間倒塌。

中央氣象台周一（3日）上午6時繼續發布暴雨藍色預警，預計當日上午8時至周二上午8時，山東、江蘇、安徽、河南、湖北、陝西、重慶、四川、貴州、雲南以及廣東11省市有大到暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。重慶市水利局周日晚8時起啟動水旱災害防禦四級應急響應，預料至周二晚上8時34個區縣部分中小河流有漲水風險。四川防汛抗旱指揮部辦公室周日晚亦對南充市、達州市、廣安市等地，分別啟動三至五級防汛應急響應，要求做好監測巡查、疏散避險等措施。