侯友宜倡和平為選舉主軸　賴清德柯文哲談兩岸關係

國民黨台北市黨部周日（2日）為該黨總統參選人侯友宜舉行造勢大會，黨主席朱立倫和台灣前總統馬英九到場支持。侯致詞時表示，馬英九執政時期兩岸簽訂共同打擊犯罪協議，見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，可讓兩岸和平穩定下來，「在這樣的既有經驗下，我會繼續往前走」。

侯友宜稱，這幾年看到民進黨把兩岸推向兵凶戰危，在這關鍵時刻國民黨要擔起責任，讓兩岸和平、繁榮永續下去。他指出，和平除了對等尊嚴，防衞能力也要提升，以阻絕他國侵犯，讓對方不敢發動戰爭；和平是台灣永續繁榮安定的最佳選項，也是這次選舉主軸。馬英九表示，總統蔡英文提出兩岸互不隸屬的「兩國論」是明顯違憲，擔心這會刺激大陸，台灣要在國際間安身立命，一定要有九二共識。

民進黨總統參選人賴清德周日在台北出席由醫療界發起的造勢會時提到，他將竭盡所能維持台海和平現狀，但政治上不能接受一個中國、九二共識。經濟上，他將持續推動台灣企業立足台灣、布局全球。他指出，大陸經貿條件大不如前，台商已經用腳作出決定。另一總統參選人、民眾黨主席柯文哲同日在台中表示，台灣理論上不會有戰爭，但仍有擦槍走火的可能；陸美對抗的局勢已形成，台灣應思考如何在此夾縫中尋求平衡點、謀取最大利益。