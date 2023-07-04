港通緝國安8犯　華外交部：有關國家應停止包庇罪犯

香港通緝8名外逃的反中亂港分子，中國外交部發言人毛寧周二（4日）在北京主持例行記者會，直指被通緝人士充當外部反華勢力干預香港事務的「急先鋒」，對個別國家公然詆毀《港區國安法》、干預香港特區法治表示強烈不滿和堅決反對，有關國家應停止包庇罪犯。

毛寧指出，被通緝的任建峰等人長期從事反中亂港活動，竄逃海外後變本加厲、興風作浪，繼續煽動分裂國家、顛覆國家政權，其惡劣行徑嚴重違反《港區國安法》，嚴重衝擊「一國兩制」底線，嚴重損害香港根本利益，嚴重危害中國主權、安全和發展利益。

毛寧重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，有關國家應當尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子撐腰張目、停止包庇罪犯。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

港府亦表示，強烈反對和譴責有國家肆意對國安處通緝在逃人的行動作無理抨擊，強調很多國家，包括英國、美國和澳洲自身的國家安全法律也具備域外效力，批評有國家一次又一次對《港區國安法》的域外效力作無理批評及肆意抹黑，是雙重標準。