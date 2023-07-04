南航安全員飛機起飛時繼續上網　乘客斥應受罰

貴州遵義近日有旅客乘搭中國南方航空航班時，發現航班上的飛行安全員在飛機滑行準備起飛期間上網觀看影片，認為對方無以身作則，影響飛行安全，應受處罰。南航工作人員周一（3日）回應稱，將會向上級反饋事件，由專門部門處理，但不會向旅客交出閉路電視畫面。

涉事航班編號CZ3916，由空中巴士A321執飛，上周六（1日）晚上7時45分從遵義新舟機場起飛，同晚10時35分抵達北京大興國際機場。一名周姓乘客投訴，飛機在跑道起飛滑行期間，坐在第一排的飛行安全員疑在內地短片平台抖音觀看短片，但對方手機並非開啟飛行模式。周先生指，機上有廣播提醒乘客關閉手機等電子設備，且該航班並無提供機上WiFi服務。周先生直言是第一次遇到這種情況，內心覺得很不安全，上百名乘客都在遵守規則，南航員工卻沒有遵守，認為「這個人應該被處理」。

飛機飛行期間，機艙內若有碗子設備不停接收無線信號，會干擾飛機通訊系統，讓飛行員的耳機和通話音響出現滋滋聲，類似手機接收電話和短訊時靠近音箱的噪音。若噪聲導致飛行調度信息沒有傳達清楚，有可能引致嚴重後果。