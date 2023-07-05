村民家57隻羊深夜遭咬死　頸留傷痕疑野豹所為

山西省晉中市壽陽縣北榆村有村民飼養的57隻羊近日被豹咬死，從周日（2日）網傳現場畫面所見，已死去的羊躺在地上，頸上有被撕咬過的傷口。有來自同一條村的村民表示， 以前也發生過類似情況，但被咬死的羊沒有這麼多。

拍攝者魏先生周三（3日）表示，當日被咬死的羊都來自同一個村民家。由於事發於半夜，村民家離羊圈有些距離，因此沒察覺。據稱，被咬死的大部分是母羊，而母羊誕下羊崽之後，羊崽可以賣錢，所以「損失應該不小」。按市場行情，一隻母羊價格約800元人民幣（約875港元）。羊被咬死後，沒有檢疫合格證，也不能出售。

壽陽縣委宣傳部一名工作人員表示，周日上午，相關部門包括鄉鎮、林業部門、公安等經已介入，被咬死的羊已被無害化處理，市政府亦有派專家到場。針對村民的補償事宜，按山西省政府相關文件提到的補償機制，村民可獲補償損失的80%。該工作人員又指出，壽陽縣松塔鎮與和順縣接壤，後者經常有華北豹出沒，但壽陽卻很少。事發後，縣領導指示除要解決此次問題外，還要進行預警，保證人畜安全。