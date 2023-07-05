內地入汛以來189條河發生超警洪水　中央指示做好監測

國家水利部表示，今年入汛以來截至周一（3日），內地共有189條河流發生超警以上洪水。中央周二（4日）對防汛救災工作作出重要指示，要求相關部門加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警。

當前南方雨帶在長江南北擺動，部分地區出現集中強降雨，且降雨區域多有重疊，極易形成局部地區洪澇災害，長江防總、水利部長江水利委員會針對可能發生局部地區強降雨的省份，周一分別啟動防汛四級和洪水防禦四級應急響應。淮河流域進入梅雨期，部分地區暴雨強度大，目前局部地區降雨持續，防汛工作進入關鍵時期，水利部淮河水利委員會連續會商部署強降雨防範工作。上月18至26日，珠江流域出現今年持續時間最長、影響範圍最廣、強度最大的降雨過程，水利部珠江水利委員會及時發送3,200多條預警訊息。

中央周二發出指示，近日重慶等地遭遇強降雨，一些河流發生超警以上洪水，引發山洪和泥石流等地質災害，造成重大人命傷亡和財產損失。當前內地即將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。中央要求國家防總、應急管理部、水利部等有關部門精準指導重點地區做好中小河流洪水、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。