峽谷漂流爆撞船人壓人　景區停業整頓

河南省平頂山市堯山大峽谷漂流項目近日發生追撞、翻船等情況，多人跌進河中。有活動參加者稱當日「差點沒命」，又質疑景區接待人數超過合理承載能力範圍。相關監管部門周一（3日）表示，景區安全管理職責未落實到位，已責令涉事景區停業整頓。

出現翻船情況的堯山大峽谷景區位於河南省內311國道附近，整個漂流河段長約9公里，河段落差高達150米，漂流時間約3小時。網傳影片可見，翻船位置河道狹窄、水流急速，多艘船互相撞擊、翻側，有遊客落水後被壓在船的下方。有受害者稱當時「在船下喝了好多水」，又批評現場沒工作人員協助救人。景區表示，事發地點因水流太急造成了船隻擠塞，出事後工作人員已及時撈船。景區又指，經專家評審並向政府報備，該項目規定最大遊客承載量為1.62萬人，事發當日景區實際接待約1.1萬人。

據了解，涉事項目隸屬於河南堯山大峽谷漂流集團有限公司（下稱堯山公司），該公司近年涉及生命健康、旅遊合同糾紛等訴訟案件多達25宗。河南省文化和旅遊廳工作人員周一回應，針對這次事故，平頂山市魯山縣文化廣電和旅遊局已與景區負責人溝通並採取相關措施，包括開除涉事2名工作人員，扣除景區總經理全年的安全獎2萬元人民幣（約2.2萬港元），改造彎道和增加工作人員等。