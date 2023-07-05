華已就福島核污水排海部署　促建立長期國際監測

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周二（4日）指，日本福島核污水排放計劃符合國際安全標準，外界料這些核污水將於今夏排海。中國生態環境部周三（5日）表示，日方應正視各方正當合理關切，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。針對核污水排海後的海洋輻射環境監測，中國已作出部署，如發現異常將及時預警。

生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，上述報告未充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未獲各方專家一致認可，日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面仍有諸多問題。監測問題包括核污水排放前的監測有延遲，無法第一時間判斷是否合格，恐致不達標的核污水直接排海；核污水混合後監測可能造成不合理稀釋，產生達標假象。負責人呼籲，建立公開透明的長期國際監測，而非日方主導下的「擺樣」式監測。

中國前年及去年先後組織開展其管轄海域海洋輻射環境監測，摸清目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。對於網傳中國核電廠氚排放是日本福島核污水氚排放的6.5倍，國家核安全局負責人指出，福島核污水和世界各國核電廠正常運行液態流出物來源、放射性核素種類以至處理難度均不同，前者處理難度大，後者只含小量裂變核素，採用最佳可行技術處理、經嚴格監測達標後有組織排放，排放量遠低於規定的控制值，批評「惡人先告狀」、企圖混淆視聽的圖謀。