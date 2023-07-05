內地公布最低工資標準　上海每月2690人民幣居首

內地人社部發布截至上周六（1日）各省區市最低工資標準情況，上海以2,690元（人民幣，下同，約2,960港元）居榜首，共有15個省區市第一檔每月最低工資標準在2,000元（約2,200港元）及以上。

據上海市人社局消息，上海市從本月1日起調整最低工資標準，從每月2,590元（約2,850港元）上調100元（約110港元）；每小時最低工資標準從23元（約25港元）升至24元（約26港元）。河北、山西、貴州、青海、安徽、陝西等地今年亦先後上調最低工資標準，其中安徽3月1日起第一檔城市每月最低工資為2,060元（約2,266港元），是該省每月最低工資首次突破2千大關。目前內地第一檔城市每月最低工資標準達2千大關的省市，分別是上海、北京、廣東、浙江、江蘇、河北、陝西、天津、山東、四川、重慶、安徽、福建、湖北、河南。

根據最低工資規定，省區市範圍內的不同行政區域可有不同的標準。內地有8個省區市每月最低工資標準和每小時最低工資標準分為四檔，17個省區市分三檔，1個省區市分為兩檔，其餘5個省區市只有一檔。廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，地區的經濟發展和收入存在明顯差異，比如大城市和縣域，生活成本差異很大，因此最低工資標準也有明顯不同。