萬州區連日暴雨成災　15死4失蹤

重慶市萬州區應急管理局周三（5日）發布消息指，該區周一至周二（3日至4日）遭受暴雨襲擊，並引發洪水和地質災害。截至周三早上10時，降雨導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口達37,226人，11,578人緊急避險，779人緊急疏散安置；15人因災死亡，另有4人失蹤。據預測，重慶未來3天仍將有大雨甚至暴雨。

截至周二早上9時，萬州區有24個鎮鄉街道達到暴雨，16個鎮鄉街道大暴雨，長灘鎮特大暴雨，長灘站錄得最大雨量，達261.2毫米。當地農作物受災面積達近1,950公頃，成災面積逾1,112公頃，絕收面積逾568公頃。50戶138間房屋倒塌，112戶221間房屋損壞，全區直接經濟損失近2.28億元（人民幣，下同，約2.47億港元）。萬州區委、區政府已開展搶險救災，受災鎮鄉街道黨政幹部進村入戶全面開展災後查核，共出動搶險力量逾2,500人次。

國家防總周一針對重慶等地啟動防汛4級應急響應，已派工作組赴重慶指導防汛搶險救災工作，國家減災委、應急管理部周二亦啟動國家4級救災應急響應。財政部、應急管理部周三緊急預撥3.2億元（約3.46億港元）中央自然災害救災資金，支持重慶、四川等16個省區市的洪澇、地質災害救災工作。其中防汛救災資金2.5億元（約2.7億港元），地質災害救災資金7,000萬元（約7,570萬港元），由地方統籌用於應急搶險救援和災民救助，重點做好搜救疏散安置災民、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。