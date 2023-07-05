賴清德提台海和平計劃　首要建立台灣震懾力

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德周二（4日）在美國《華爾街日報》刊登署名文章，指出北京加劇兩岸的軍事和經濟緊張，不能視民主為理所當然。他表明，若當選台灣總統，他將推行由4條支柱組成的和平計劃，分別是建立台灣震懾力、加強經濟安全、與全球民主政體構建夥伴關係，以及穩定和有原則的兩岸領導層。

文章題為《我維護台灣海峽和平的計劃》，賴清德指出北京打壓香港的異見人士，在新疆設立再教育營，在南海挑起衝突，加強在台海的軍事冒險主義，全球近年大力支持台海和平，俄羅斯入侵烏克蘭和專制主義加劇令國際社會意識到民主的脆弱，需給予適當關注。

賴清德提出和平計劃來應對台灣面臨的挑戰和確保區內穩定，首先台灣必須建立震懾力，發展台軍的不對稱戰力，專注於具成本效益和機動的軍事能力，尋求擴大與盟友和夥伴在軍事訓練、部隊重建、民防和資訊分享的合作。第二，他指出「經濟安全就是國家安全」，台灣貿易依賴中國大陸是可通過經濟脅迫利用的弱點，台方必須加強供應鏈，同時簽署更多貿易協議，推動貿易多樣化，他支持本土產業創新。第三是與民主政體建立夥伴關係，最後是擁有穩定和有原則的兩岸領導層。他的首要事務是保持務實和連貫，支持兩岸現狀，不會排除基於互惠和尊重原則在無前設條件下與大陸對話的可能性。